Brasile: siglato accordo sull'insegnamento della lingua italiana

(ANSA) - BRASILIA, 30 GIU - L'Ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Direttori degli Istituti Federali di Istruzione Superiore (ANDIFES), Prof. Ricardo Marcelo Fonseca, hanno firmato un Memorandum di Intesa sull'insegnamento della lingua italiana a livello universitario, attraverso la creazione di nuove cattedre, l'acquisizione di materiali didattici, l'organizzazione di corsi di formazione per docenti brasiliani e l'avvio di programmi di scambio con professori italiani.

L'accordo, che entrerà in vigore il 1 luglio, prevede la collaborazione delle Università federali brasiliane oggetto dell'intesa (Parà, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Cearà, Paranà, San Paolo e Rio Grande do Norte) a partecipare alle iniziative di promozione culturale e linguistica organizzate dalla rete diplomatico-consolare e dagli Istituti Italiani di Cultura.

Per l'Ambasciatore Azzarello "la sempre più forte domanda di corsi di lingua e cultura italiana in un Paese continentale quale il Brasile non è più dovuta solamente alla di per sé enorme comunità di discendenti italiani, ma anche al crescente interesse del più vasto pubblico brasiliano per l'Italia, il suo territorio, cultura, sviluppo industriale e scientifico-tecnologico".

"Con questo accordo ci proponiamo di promuovere una maggiore e migliore diffusione dell'italiano nel sistema educativo brasiliano, anche con la formazione di nuovi insegnanti", ha aggiunto Azzarello. (ANSA).