Slovacchia: ambasciatrice d'Italia visita aziende ortofrutticole

(ANSA) - BRATISLAVA, 29 GIU - L'ambasciatrice d'Italia in Slovacchia Catherine Flumiani ha visitato la società European Fruit Group, di proprietà della famiglia Detomi, attiva dal 2007 in Slovacchia nella produzione di mele e ciliegie.

L'ambasciatrice, accompagnata dal segretario generale della Camera di commercio italo-slovacca Giorgio Dovigi, ha visitato lo stabilimento dell'azienda a Horne Stitare (nella regione di Nitra), incontrando il titolare Renato Detomi che ha illustrato gli investimenti e le innovazioni poste in essere negli ultimi anni per assicurare alti standard in termini di produzione e qualità.

L'ambasciatrice ha espresso vivo apprezzamento per l'elevato contenuto tecnologico che caratterizza la produzione della società italiana, che si colloca tra le aziende leader nel settore della distribuzione di frutta.

L'ambasciatrice ha altresì visitato l'azienda Pomi nella località di Uhrovec - Latkovce (nella regione di Trencin), attiva dal 2004 nella produzione di mele. L'ambasciatrice e Dovigi sono stati accolti dall'amministratore della società Andrea Campigotto che ha illustrato le priorità dell'azienda e gli investimenti per una maggiore diversificazione della produzione tramite tecniche di coltivazione all'avanguardia.

