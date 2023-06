Pattugliatore italiano Morosini arriva a Busan in Corea del Sud

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - Il porto di Busan, in Corea del Sud, ha accolto oggi la 'Francesco Morosini', il secondo dei sette pattugliatori polivalenti d'altura della Marina militare italiana, classe Thaon di Revel. La tappa si inserisce nella campagna dedicata all'Indo-Pacifico: una missione di cinque mesi partita ad aprile che, al suo al termine, avrà portato l'unità italiana in 15 porti di 14 Paesi differenti.

La missione è stata pensata per promuovere ideali come la libertà della navigazione e il rispetto del diritto internazionale del mare, impegnando l'equipaggio non solo in operazioni militari, ma anche in attività di diplomazia.

Il pattugliatore è un esempio della capacità ingegneristica navale italiana di Fincantieri e il suo arrivo in Corea del Sud è un segnale dell'interesse strategico, militare e diplomatico che l'Italia riserva a Seul nell'ambito dell'Indo-Pacifico. "È con orgoglio che diamo il benvenuto in Corea del Sud alla nostra Marina Militare a bordo della Francesco Morosini. Questa nave testimonia l'alto valore tecnologico e l'eccellenza dell'industria del nostro Paese, in particolare nel settore della cantieristica navale", ha commentato l'ambasciatore d'Italia a Seul, Federico Failla. "Questa visita - si legge in una nota - costituisce un'importante dimostrazione dell'amicizia e della collaborazione tra Italia e Corea del Sud e un'apprezzabile opportunità per rafforzare ancor di più i legami e le relazioni tra i nostri Paesi". La Morosini lascerà il porto di Busan il 2 luglio. (ANSA).