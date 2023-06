In ambasciata a Berlino un evento per il mondo della tecnologia

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - In occasione del quattordicesimo incontro plenario dell'European Technology Transfer Office Circle, il Circolo degli uffici europei per il trasferimento tecnologico - che si tiene a Berlino oggi e domani - l'Ambasciata d'Italia ospita questa sera un evento di networking destinato al mondo tecnologico e scientifico tedesco, italiano ed europeo. Come comunica la stessa Ambasciata, sono presenti, tra gli altri, rappresentanti del Centro Comune di Ricerca (Jrc) della Commissione Europea, dell'Istituto Fraunhofer, dell'Helmholtz-Zentrum di Berlino, di Imec (Belgio), Minatec (Francia) e dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca - oltre a diversi esponenti di Sign, il network degli scienziati italiani in Germania lanciato nel 2022 con il sostegno dell'Ambasciata.

"Quello della scienza è un settore fondamentale di cooperazione intra-europea, cui Italia e Germania garantiscono un contributo di primo ordine", dice l'ambasciatore Armando Varricchio, "indispensabile al percorso verso l'autonomia strategica del continente e per promuovere la competitività futura della nostra industria, ma anche il benessere e la sicurezza delle nostre società". (ANSA).