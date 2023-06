Giornata delle donne in diplomazia, celebrazioni a Bratislava

(ANSA) - BRATISLAVA, 29 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Bratislava si e' unita alle celebrazioni in occasione della Giornata internazionale delle donne in diplomazia, che ricorre il 24 giugno, istituita dall'Assemblea generale dell'Onu nel 2022. L''ambasciatrice Catherine Flumiani, assieme alle altre rappresentanti diplomatiche accreditate in Repubblica slovacca e a diplomatiche slovacche, ha partecipato ad un evento organizzato dal ministero degli affari esteri ed europei su iniziativa del sottosegretario Ingrid Brockova che ha sottolineato l'importanza delle misure volte a migliorare la posizione delle donne nella carriera diplomatica, e a favorirne una piu' ampia inclusione, cosi' come l'impatto nel miglioramento della qualita' del servizio offerta dalle strutture di riferimento e nella societa'.

L'Ambasciata d'Italia ha inoltre aderito ad un progetto di mentoring rivolto a 15 studentesse liceali interessate al settore delle relazioni internazionali, organizzato lo scorso 27 giugno dalla coordinatrice per l'uguaglianza, la diversita' e l'inclusione del ministero degli affari esteri ed europei della Repubblica slovacca Denisa Frelichova, in collaborazione con la Slovak Foreign Policy Association e diverse altre ambasciate.

L'iniziativa ha consentito alle studentesse partecipanti di osservare da vicino il lavoro di numerose diplomatiche accreditate a Bratislava ed approfondire le opportunita' offerte dalla carriera diplomatica. (ANSA).