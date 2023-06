Incontro dell'ambasciatore De Luca al Ministero commercio India

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca ha incontrato oggi il segretario del Dipartimento per la promozione dell'industria e del commercio indiano , Shri Balamurugan. Si è trattato di un "fruttuoso incontro", scrive su twitter l'Ambasciatore, in preparazione della prossima Commissione Economica congiunta Italia-India.

