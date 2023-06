Consolato Londra vara progetto CON-Voi, visite mediche agevolate

(ANSA) - LONDRA, 28 GIU - Il Consolato Generale d'Italia a Londra ha presentato oggi il progetto 'CON-Voi', pensato come un "contenitore" all'interno del quale far confluire una serie d'iniziative a sfondo sociale a favore dei tanti connazionali che risiedono nella circoscrizione consolare.

La prima iniziativa nasce dalla collaborazione con la clinica 'ITALIAN DOCTORS', struttura presso la quale lavorano nella capitale britannica esclusivamente medici italiani. Essa si basa su due pilastri. Uno consentirà alla chiesa Italiana di San Pietro (nel quartiere di Clerkenwell, storica ex piccola Little Italy di Londra) di segnalare alla clinica persone anziane in condizioni d'indigenza affinché possano ricevere visite mediche polispecialistiche gratuite: oltre a essere messi più a loro agio essendo visitati da medici italiani. L'altro avrà invece una valenza più generale e riguarderà l'intera comunità: prevedendo uno sconto del 20% su visite polispecialistiche e servizi ambulatoriali per qualunque cittadino italiano che si trovi a Londra (previa presentazione del passaporto o della carta d'identità).

Il progetto 'CON-Voi', ha sottolineato il Console Generale, Domenico Bellantone all'ANSA, "è uno strumento innovativo, pensato per essere ancora più vicini alla nostra comunità. Un contenitore che nei prossimi mesi sarà arricchito di ulteriori iniziative". (ANSA).