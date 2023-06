Ambasciata a Kiev partecipa alla Giornata della Costituzione

(ANSA) - KIEV, 28 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Kiev ha partecipato alla seduta solenne del Parlamento ucraino in occasione del Giorno della Costituzione del Paese, che fu promulgata il 28 giugno del 1996. Lo scrive la stessa sede diplomatica in un tweet, nel quale si ricorda anche che "il documento ha sancito uno Stato democratico, indipendente e unitario, fondato sui diritti dell'uomo e sul primato della legge: valori per cui il popolo ucraino combatte duramente ancora oggi. L'Italia è al vostro fianco". (ANSA).