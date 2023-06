Serbia: amb.Gori apre workshop 'Fitness e Benessere'

(ANSA) - BELGRADO, 27 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha aperto oggi il workshop "Fitness e Benessere", organizzato dall'Ufficio ICE di Belgrado e dedicato alla promozione delle eccellenze Made in Italy nei settori della nutraceutica e degli articoli sportivi. All'evento hanno partecipato 23 aziende italiane, a dimostrazione del crescente interesse del settore verso il mercato serbo. Erano presenti anche numerose aziende serbe, oltre a rappresentanti della Camera di Commercio serba e dei Ministeri competenti.

"Lo sport non è solo uno straordinario legame culturale tra Italia e Serbia, ma anche un'industria che vale oltre il 3% del PIL e che rappresenta un volano di crescita degli scambi commerciali con Belgrado dal grande potenziale", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "Lo dimostrano i numeri: l'Italia rappresenta il terzo fornitore della Serbia sia di integratori alimentari (con 7,4 milioni di euro nel 2022, pari a circa l'11% del totale) che di attrezzature sportive (3,5 milioni di euro e quota di mercato del 6,3%)".

"L'Italia sta investendo molto nella diplomazia sportiva - ha aggiunto l'Ambasciatore - e la Serbia, per sua vocazione e per vicinanza con il nostro Paese, rappresenta un partner privilegiato anche in questo ambito. Anche la recente assegnazione di EXPO 2027 a Belgrado, con il tema "Play for Humanity- Sport and Music for all" potrà creare ulteriori opportunità di mercato ed investimento per le nostre aziende".

(ANSA).