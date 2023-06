Italia ed Onu aiuteranno l'Egitto su cotone e rifiuti

(ANSA) - IL CAIRO, 27 GIU - L'Italia, assieme all'Onu, continuerà ad aiutare l'Egitto a produrre cotone in maniera sostenibile e, raccordandosi con la Svizzera, contribuirà alla creazione di un impianto per la trasformazione di rifiuti in energia.

"Sono davvero lieto di firmare oggi due accordi di partenariato molto significativi tra l'Italia e l'Unido", l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni come riporta un comunicato diffuso lunedì sera dall'Onu. "La seconda fase del 'Progetto cotone egiziano' e il progetto dedicato alla 'Crescita verde inclusiva in Egitto' segnano davvero un nuovo inizio nelle iniziative di collaborazione tra noi e l'Unido in materia di cooperazione allo sviluppo in Egitto", ha aggiunto il diplomatico.

La cerimonia di firma si è svolta lunedì pomeriggio presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo. Il cotone, come noto, è un fattore importante per l'economia egiziana e per l'industria della moda in tutto il mondo, inclusi importanti marchi italiani. L'ANSA ha appreso che gli obbiettivi della seconda fase del progetto puntano a sostenere i coltivatori egiziani ad accedere a catene di fornitura sostenibili, a promuovere innovazione, trasferimento di tecnologia e nuovi investimenti e a sviluppare abilità e conoscenze per migliorare la qualità e la sostenibilità della filiera del cotone egiziano.

La coltivazione del cotone però, tradizionalmente, richiede una quantità d'acqua molto significativa: la prima fase del progetto, sempre finanziata dall'Italia e realizzata dall'Unido, è riuscita ad introdurre in Egitto una "certificazione" per migliorare l'impatto ambientale delle attività produttive e garantire un uso sostenibile delle risorse naturali. Un risultato ottenuto in partnership con il settore privato, in particolare con due società italiane che operano con successo in Egitto, Albini e Filmar. La seconda fase, finanziata con 1,5 milioni di euro, verrà realizzata nei governatorati di Damietta e Kafr el-Sheikh, sul delta del Nilo.

Il secondo accordo sottoscritto presso l'Ambasciata d'Italia è parte di una più ampia iniziativa da cinque milioni di dollari finanziata dal governo svizzero: il processo si focalizzerà sulla gestione dei rifiuti realizzando un impianto-pilota per la loro trasformazione in energia. L'iniziativa, che l'ltalia finanzia con 800 mila euro, introdurrà buone pratiche basate sull'economia circolare e fornirà alle comunità locali del governatorato di Beni Suef, nell'Egitto centrale, opportunità occupazionali nel settore verde. (ANSA).