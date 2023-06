Italia all'Onu, 'il diritto all'istruzione è fondamentale'

(ANSA) - GINEVRA, 27 GIU - "Il diritto all'istruzione è fondamentale per la crescita civile, culturale, sociale ed economica di ogni Paese. È essenziale per lo sviluppo personale di ogni essere umano e per il pieno e universale godimento delle libertà fondamentali". Lo ha affermato il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra, Ambasciatore Vincenzo Grassi, durante il Dialogo Interattivo con la Relatrice Speciale sul diritto all'istruzione, Farida Shaheed, nel quadro della 53ma sessione del Consiglio Diritti Umani. Inoltre - ha sottolineato - l'accesso a un'istruzione di qualità deve essere inclusivo ed equo.

In Italia - ha ricordato l'Ambasciatore - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza include misure volte a promuovere pari opportunità educative, riducendo le disparità regionali in termini di infrastrutture e risultati scolastici, anche attraverso l'impiego delle tecnologie digitali. Grassi - precisa una nota della Rappresentanza - ha poi ribadito l'impegno che l'Italia ha assunto lo scorso anno in occasione del "Vertice delle Nazioni Unite sulla trasformazione dell'istruzione", a favore della promozione di uno sviluppo economico e sociale equo, inclusivo e sostenibile attraverso una trasformazione dell'istruzione. È stato altresì riaffermato il sostegno dell'Italia alle iniziative realizzate dall'Unesco, nonché alla "Dichiarazione Scuole Sicure" volta a proteggere studenti, personale scolastico e strutture educative in contesti di conflitto.

In qualità di membro della Piattaforma per l'educazione e la formazione ai diritti umani, l'Italia ha infine ricordato che una componente chiave del diritto all'istruzione è l'educazione ai diritti umani e ha sottolineato l'importanza di raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 4, sull'istruzione.

(ANSA).