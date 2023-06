Il cinema italiano al Festival di Zanzibar

(ANSA) - IL CAIRO, 27 GIU - Allo "Zanzibar International Film Festival" (Ziff) in corso sull'omonima turistica isola della Tanzania è stata presentata "Italian Screens", l'"iniziativa per promuovere all'estero il meglio del cinema italiano, per creare un pubblico che apprezzi le grandi produzioni del momento, ma anche per presentare agli operatori locali il meglio di ciò che il nostro cinema ha da offrire al fine di incentivare sia la distribuzione dei film italiani che le coproduzioni".

Lo segnala un post dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam sottolineando che a presentare l'iniziativa sono il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, "Cinecittà per la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura" (Dgca-MiC) e l'Accademia del Cinema Italiano- Premi David di Donatello, in collaborazione con la stessa sede diplomatica italiana.

ll programma prevede, domani mercoledì 28 giugno, le proiezioni di "Le otto montagne" Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch; "Acqua e anice", di Corrado Ceron; "Brado", di Kim Rossi Stuart; e "Soul Travel" di Guia Zapponi, alla presenza della regista.

"Italian Screens" ha "l'obiettivo di conquistare nuove quote di mercato nei Paesi dove il cinema italiano ha una presenza consolidata ma, soprattutto, di esplorare e conquistare posizioni in mercati emergenti, cose che non sarebbe possibile ottenere senza la qualità dei film garantita dall'Accademia dei David di Donatello e il prezioso lavoro sul territorio svolto dalle Ambasciate, dai Consolati e dagli Istituti Italiani di Cultura", ha dichiarato Roberto Stabile, ideatore e responsabile del progetto, come riporta il post. "Ringrazio l'Ambasciatore Marco Lombardi per aver accolto con entusiasmo l'iniziativa a Zanzibar", ha aggiunto Stabile.

"Italian Screens" si affianca al programma ideato in occasione del Festival italiano "Tusherekee Italia" (Festeggiamo l'Italia) che prevede, sempre domani, la proiezione di "Gente Strana", il "mocumentary" di Marta Miniucchi il quale consentirà al pubblico di conoscere da vicino attività della onlus "Cefa" ad aiuto dei più deboli in Tanzania. Inoltre, la Cineteca di Bologna effettuerà un seminario di formazione sulle tecniche di restauro delle pellicole cinematografiche. L'Ambasciatore Lombardi, nel ringraziare i partner per l'iniziativa, ha sottolineato che "appare sempre più opportuno promuovere il cinema italiano presso i mercati emergenti che guardano con grande attenzione alle nostre pellicole di qualità: la presentazione di cinque film italiani allo Ziff ne è una prova tangibile", conclude il post. (ANSA).