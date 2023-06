Brasile: al via il secondo Fronte parlamentare San Paolo-Italia

(ANSA) - SAN PAOLO, 27 GIU - Si conferma il Fronte parlamentare tra l'assemblea legislativa dello stato di San Paolo e l'Italia. "Un importante strumento di networking, per creare terreno fertile e sviluppare attività culturali e economiche", come spiega il console generale italiano a San Paolo, Domenico Fornara, che ha celebrato la costituzione del nuovo Fronte (il secondo), alla presenza del sistema Italia nella città paulista, con la partecipazione di numerose imprese.

Il Fronte nato nel 2019 (precedente legislatura) su iniziativa del consolato generale e del deputato Paulo Fiorilo (che la presiede), è stato confermato nella sua seconda edizione (con l'attuale legislatura), con l'adesione del 50% dei parlamentari, ovvero 47 su 94.

L'iniziativa si è dimostrata nel tempo un ottimo strumento di soft power, e tra le attività in programma prevede la promozione del turismo delle radici, dell'anniversario dei 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile (simbolicamente iniziata con l'arrivo il 28 febbraio 1874 del primo gruppo significativo di immigrati con la nave S. Sofia), ma anche incontri col Sistema Italia e con le principali imprese italiane operanti nello stato di San Paolo, (lo stato più ricco del Brasile).

Al ricevimento, organizzato dal console generale Fornara, hanno partecipato il segretario alle Relazioni Internazionali del Governo di San Paolo Lucas Ferraz; il presidente dell'Assemblea legislativa dello Stato di San Paolo, Andre do Prado; il presidente del Fronte Fiorilo e vari suoi esponenti; i vari rappresentanti del Sistema Italia, il Comites, e numerose imprese italiane, tra cui Pirelli, Leonardo, Engineering, Enel, Lottomatica, Costa crociere, e Gavio. (ANSA).