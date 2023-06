L'ambasciatore in Spagna Buccino in missione a Granada

(ANSA) - MADRID, 26 GIU - Due giorni in missione a Granada per Giuseppe Buccino Grimaldi, da inizio giugno ambasciatore italiano in Spagna. Ieri sera, il diplomatico ha assistito a un concerto della Filarmonica della Scala, tornata in Spagna a un anno di distanza dalla tournée che aveva già fatto tappa a Barcellona, Madrid e Alicante. La celebre orchestra milanese si è esibita, sotto la direzione di Riccardo Chailly, presso il Palacio de Carlo V nell'Alhambra, nell'ambito del Festival Internacional de Música y Danza de Granada sotto la direzione di Riccardo Chailly. Nell'applaudito programma, erano previste la Settima di Sergej Prokofiev e la Patetica di Pëtr Čajkovskij, sinfonie "ultime", ossia scritte poco prima della morte dei due grandi compositori russi.

Al termine del concerto, Buccino Grimaldi si è congratulato con il maestro Chailly e i musicisti della Filarmonica, sottolineando "l'importanza della diplomazia culturale italiana, quale strumento efficace e qualificante della politica estera, capace di creare ponti di dialogo e di rafforzare la comprensione reciproca, anche nel contesto delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Spagna".

Nella mattinata di oggi, l'ambasciatore si è riunito poi con il direttore e architetto-conservatore del complesso monumentale dell'Alhambra Antonio Peral. In seguito, ha avuto incontri con la sindaca di Granada Marifrán Carazo Villalonga, con l'assessore alle Risorse umane, Digitalizzazione e Innovazione Vito Epíscopo e con l'assessore alla Cultura e Turismo Juan Ramón Ferreira. (ANSA).