Il nuovo ambasciatore italiano a Tripoli presenta le credenziali

(ANSA) - IL CAIRO, 26 GIU - Il nuovo ambasciatore italiano in Libia, Gianluca Alberini, ha presentato oggi le Lettere Credenziali al presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi. Lo annuncia un tweet dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli riferendo che Alberini, nell'incontro con Menfi, ha dichiarato che si impegnerà "con entusiasmo per rafforzare ulteriormente i legami tra il popolo italiano e quello libico, nel segno dell'amicizia, della reciproca apertura e del genuino spirito di una collaborazione paritaria e di mutuo beneficio".

Il diplomatico ha preso il posto di Giuseppe Buccino Grimaldi, dal primo giugno passato a Madrid al termine di un secondo mandato in Libia. La sua assegnazione a Tripoli era stata deliberata a fine marzo e aveva assunto l'incarico il 9 giugno.

Alberini, in carriera diplomatica del 1992, è tornato a Tripoli dove nel 1994 aveva ricoperto il suo primo incarico all'estero. Fra le sue tappe professionali ci sono state il ruolo di Console Generale ad Istanbul tra il 2010 ed il 2014 e, da ultimo, quello di vice Direttore generale per gli Affari Politici e di Sicurezza/Direttore Centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani, incarico che ha ricoperto fino alla partenza per la capitale libica. (ANSA).