Da Vienna un ciclo di seminari sull'Osce per atenei italiani

(ANSA) - VIENNA, 26 GIU - L'ambasciatore austriaco Stefano Baldi ha presentato al Consiglio Permanente dell'Osce, il ciclo di seminari sull'Organizzazione destinato alle Università italiane, organizzato dalla Rappresentanza d'Italia presso l'Osce, che si è svolto nel primo semestre dell'anno.

Il Ciclo di seminari, dal titolo: "The Organization for Security and Co-operation in Europe (Osce) as a model for multilateral regional diplomacy", si è svolto in lingua inglese da marzo a maggio e si è articolato in 20 ore di formazione. Gli interventi sono stati effettuati in videoconferenza sotto forma di lezioni frontali sul funzionamento dell'Osce e laboratori/sessioni interattive di approfondimento su specifiche tematiche ("case studies") ed hanno permesso ai partecipanti di conoscere da vicino e studiare il ruolo ed i punti di forza dell'organizzazione.

Novanta studenti provenienti da tredici università italiane hanno partecipato attivamente al ciclo: Perugia, Roma Tre, Siena, Pavia, Bologna, Ca' Foscari di Venezia, Firenze, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Trento, Bocconi di Milano, Luiss Guido Carli di Roma, Trieste e Padova. Novità di quest'anno è stata anche la partecipazione di studenti dell'Università di San Marino. I relatori dei seminari hanno incluso diplomatici della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Osce e del Ministero degli Affari Esteri, funzionari italiani che lavorano presso l'Osce, altri esperti dell'organizzazione e professori universitari. Il ciclo di seminari si è concluso con una tavola rotonda interattiva sul ruolo e sulle prospettive dell'Osce, cui hanno preso parte, in qualità di relatori, diversi rappresentanti permanenti di altri Stati partecipanti.

Come ha affermato il coordinatore del ciclo di seminari, Baldi: "Lo scopo dell'iniziativa, giunta quest'anno alla sua seconda edizione, è quello di promuovere la comprensione del ruolo e delle attività dell'Osce e di rafforzare la cooperazione tra diplomazia e mondo accademico. Con il suo approccio pragmatico, il ciclo ha anche offerto l'occasione per approfondire aspetti e strumenti della diplomazia multilaterale nel contesto specifico dell'Osce". (ANSA).