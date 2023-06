Intesa Italia-Suriname sul trattamento del servizio del debito

(ANSA) - BRASILIA, 23 GIU - L'Ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello ha firmato ieri l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Suriname sul trattamento del servizio del debito. L'accordo, già firmato a Paramaribo nei giorni scorsi dal Ministro delle Finanze e della Pianificazione del Suriname, Kermechend Raghoebarsing, prevede la rimodulazione dei pagamenti del debito della Repubblica del Suriname nei confronti di Sace, per un valore di circa 6,8 milioni di Euro.

La Repubblica del Suriname ha formalmente espresso la sua gratitudine "per il grande sostegno ricevuto dal Governo della Repubblica Italiana, che consentirà al Suriname di continuare il suo programma di riforme economiche con lïappoggio del Fondo Monetario Internazionale e dei principali partner economici".

"La firma dellïAccordo, dopo un lungo e complesso negoziato - ha dichiarato l'Ambasciatore Azzarello - è un'ulteriore manifestazione dellïeccellente stato dei rapporti bilaterali tra Italia e Suriname, coronati, negli ultimi tempi, dall'intensificazione dei contatti istituzionali e dal rafforzamento della cooperazione in molteplici settori". (ANSA).