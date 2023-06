A Bruxelles con Scuola InCanto 2mila bimbi intonano Rossini

(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - Alcune arie della Cenerentola di Gioachino Rossini sono state imparate da 2mila bambini delle scuole di Bruxelles, grazie al progetto Scuola InCanto, e messe in scena in dieci spettacoli dal 16 al 20 giugno. I bimbi di tredici nazionalità diverse, in classi di prima accoglienza della materna e della primaria, hanno potuto così avvicinarsi attraverso l'opera alla lingua italiana, in modo giocoso e con l'aiuto della musica e del canto. Sono saliti sul palco del teatro The Whall di Bruxelles sotto la direzione musicale e artistica di Germano Neri, insieme a cantanti lirici e accompagnati da un'orchestra di musicisti professionisti. Il progetto creato da Europa InCanto, che in Italia ha raggiunto quest'anno la cifra record di 30mila bambini partecipanti, ha varcato le frontiere grazie alla collaborazione con l'associazione Operamus con sede a Bruxelles.

L'Ambasciata d'Italia in Belgio ha promosso il progetto nelle scuole comunali di Bruxelles, anche grazie al supporto del Ministro dell'educazione della Fédération Wallonie Bruxelles Caroline Désir e dell'Istituto italiano di Cultura di Bruxelles.

"Siamo orgogliosi di vedere il risultato del grande lavoro di integrazione culturale e linguistico che passa attraverso il patrimonio artistico italiano e la valorizzazione del made in Italy - afferma l'ambasciatore Federica Favi -. Gli insegnanti di italiano dell'ufficio scolastico dell'Ambasciata hanno lavorato durante l'anno fianco a fianco con gli operatori di Operamus e con le scuole sugli aspetti culturali, fonetici e della comprensione del testo. Ciò è stato fondamentale per l'apprendimento finale e la riuscita degli spettacoli". (ANSA).