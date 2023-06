'L'Italia vuole incrementare il turismo dall'India'

(ANSA) - NEW DELHI, 22 GIU - Si è svolto oggi a New Delhi un incontro tra Gianluca Caramanna, (FdI), consigliere del ministro al Turismo e Capo della delegazione italiana al G20 Turismo, con i responsabili dei principali tour operator e delle compagnie aeree.

L'incontro, che si è tenuto presso l'Ambasciata italiana, è stato introdotto dall'Ambasciatore Vincenzo de Luca.

"Un meeting proficuo e utile", lo ha definito Caramanna. "Anche alla luce della fase di forti relazioni tra i nostri due paesi, teniamo a incrementare i flussi turistici dall'India, una nazione strategicamente in grande crescita e che può favorire un mercato alto spendente".

Caramanna ha sottolineato che l'Italia intende promuovere le sue destinazioni incentivando sempre più un turismo di qualità.

"In tal senso", ha detto "è per noi strategico intensificare la collaborazione con l'India partendo proprio da due settori fondamentali per il nostro paese, quali il turismo e la cultura". (ANSA).