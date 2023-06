L'Ambasciata a Berlino celebra il suo 'Palazzo sul Tiergarten'

(ANSA) - BERLINO, 22 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Berlino celebra il ventesimo anno della riapertura del "Palazzo sul Tiergarten", l'edificio che dal 2003 ospita la sede diplomatica italiana. Come comunica la stessa Ambasciata, in occasione della ricorrenza si svolge oggi il panel "Twenty Years of Italy in Berlin. The outlook of the German-Italian relationship", dedicata al futuro dei rapporti tra Italia e Germania, in particolare nel contesto europeo. Ospiti dell'Ambasciatore Armando Varricchio, come relatori, Marta Dassù (già Vice Ministro degli Esteri italiano e Senior Director per gli affari europei, The Aspen Institute), Jana Puglierin (Direttrice, Ecfr Berlin), Stefan Pan (Delegato del Presidente di Confindustria per gli affari europei) e Lars-Hendrik Röller (Professore di economia alla Esmt Berlin e già consigliere economico capo per l'ex Cancelliera Angela Merkel). Presente per il governo tedesco Juliane Seifert, Segretario di Stato al ministero tedesco dell'Interno, che interviene con un discorso di apertura.

L'evento è in particolare indirizzato ad una rappresentanza di giovani diplomatici italiani e tedeschi e ad un pubblico di giovani professionisti. Presente all'evento anche l'Ambasciatore Pietro Benassi, già Capo Missione a Berlino dal 2014 al 2018.

"La vostra passione, conoscenza, dedizione, sono infatti indispensabili per la costruzione europea, per la sua crescita, per la sua evoluzione, per affrontare le crisi di oggi e le sfide del futuro", ha detto in apertura l'Ambasciatore Varricchio, citando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento è seguito dal concerto "Dialogues' delight: a new start", dell'artista tedesca Olivia Trummer, accompagnata dagli italiani Rosario Bonaccorso e Nicola Angelucci. (ANSA).