Ambasciatore d'Italia Buccino in missione a Barcellona

(ANSA) - MADRID, 22 GIU - A poco meno di un mese dall'assunzione del suo incarico, l'Ambasciatore d'Italia Giuseppe Buccino Grimaldi ha svolto la sua prima missione - di natura consolare - a Barcellona il 21 e 22 giugno. Nel corso della missione - informa una nota dell'ambasciata - ha visitato la Sede del Consolato Generale, dell'Istituto Italiano di Cultura e i due plessi ove è ubicato l'Istituto Italiano Statale Comprensivo (Scuole Elementari, Medie e Liceo) e rivolto un saluto al personale in servizio, manifestando apprezzamento per l'importante funzione svolta nei diversi ambiti di attività, spronandolo a continuare nell'impegno profuso per offrire servizi sempre migliori alla collettività.

L'Ambasciatore Buccino ha inoltre incontrato i membri del Com.It.Es. di Barcellona in una riunione informale, che ha fornito l'occasione per presentare le attività del Comitato e per uno scambio di vedute costruttivo e stimolante con i membri eletti dalla comunità.

Il programma della visita ha permesso di offrire una panoramica dell'attività svolta dalla Sede e di approfondire la conoscenza delle principali caratteristiche dell'articolata circoscrizione consolare di Barcellona. Ha inoltre fornito l'occasione per sviluppare utili contatti con alcuni esponenti della collettività residente. Una collettività che come ha sottolineato l'Ambasciatore "è in costante crescita e perfettamente integrata e in grado di esprimere eccellenze di primo piano in tutti i settori, dai più tradizionali ai più innovativi, svolgendo un ruolo determinante nel consolidamento dei profondi legami che uniscono la Spagna e l'Italia." La missione è stata infine l'occasione per l'Ambasciatore Buccino di visitare la mostra della celebre fotografa italiana Tina Modotti presso la Fondazione KBr Mapfre e il Tempio Espiatorio della Sagrada Familia, un luogo che, più di altri a Barcellona, come ricordato dall'Ambasciatore "è punto di incontro tra passato, presente e futuro, tra tradizione e innovazione, un riflesso di Barcellona e della numerosa collettività italiana che vive, lavora e studia in questa meravigliosa città".

Nel corso della visita l'Ambasciatore Buccino è stato accompagnato dal Console Generale Emanuele Manzitti, dalla Console Alessandra Di Pippo e dal Primo Consigliere Marco Lapadura dell'Ambasciata d'Italia a Madrid. (ANSA).