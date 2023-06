Nave Morosini arrivata in Giappone, 'Italia impegnata nell'area'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - L'ambasciata d'Italia a Tokyo annuncia l'arrivo della nave militare Morosini in Giappone. In un tweet l'ambasciata porge "un caloroso benvenuto alla Nave e al suo equipaggio giunti oggi alla base navale di Yokosuka".

"La tappa in Giappone del gioiello tenologico della Marina Militare - scrive ancora l'ambasciata - rafforza la collaborazione tra Italia e Giappone e testimonia l'impegno dell'Italia in un'area strategica come l'Indo-Pacifico". (ANSA).