Marocco: l'ambasciatore Barucco promuove le relazioni culturali

(ANSA) - RABAT, 21 GIU - Gli ambasciatori d'Europa in Marocco studiano strategie culturali e nuovi appuntamenti nelle città del Regno. Un pranzo nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Rabat, Armando Barucco, è stata l'occasione per elogiare il lavoro del presidente della Fondazione dei musei marocchini, Mehdi Qotbi. Con l'ambasciatore dell'Unione europea, Patricia Llombart Cussac, Barucco ha invitato i responsabili missione dell'Unione Europea presso la residenza d'Italia a Rabat per rendere omaggio alla visione di re Mohammed VI e al lavoro di Qobti per quella che hanno definito "la continua democratizzazione dell'accesso del pubblico alla grande cultura marocchina e internazionale".

Un lavoro di arricchimento e diversificazione del patrimonio museale marocchino con 17 musei aperti dalla Fondazione dal 2011 e importanti nuove opere in corso, come il Museo di Arte Islamica 'El Batha Palace' a Fez, che continuano a trasformare il circuito culturale del Marocco.

Facendo il punto sulla cooperazione culturale, il pranzo, si legge in un comunicato dell'Ambasciata d'Italia a Rabat, "è stato l'occasione per approfondire le linee di azione della Fondazione per l'apertura di altri musei e le diverse opportunità di collaborazione nell'ambito dell'azione degli Stati membri e dell'Unione europea in materia di politica culturale e di vicinato". Sono allo studio contributi per sostenere i programmi della Fondazione nei settori museale, della promozione della creatività e della conservazione e restauro del patrimonio, mettendo a disposizione le diverse eccellenze nazionali. "In particolare - spiega ancora il comunicato - per progetti di formazione e scambio professionale e per sostenere il Marocco nella creazione di uno spazio culturale aperto, al tempo stesso mediterraneo, africano ed europeo".

L'incontro di lavoro conferma l'ambizione comune delle rappresentanze diplomatiche dei Paesi dell'Ue in Marocco di collaborare alla realizzazione di iniziative e programmi culturali congiunti con il Regno del Marocco, "a maggior beneficio del dialogo interculturale e della comprensione reciproca". (ANSA).