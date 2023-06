Dompé, confronto a Washington sulle sfide della scienza

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GIU - "Le sfide della scienza non rappresentano meri ostacoli, bensì catalizzatori per spingere i limiti della conoscenza, ispirare innovazioni portando a nuove, incredibili scoperte". L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha aperto con queste parole il workshop 'Embracing the Challenge in Science: Dompé's Research from Neurotrophins to AI Driven Drug Discovery" presso la Dr.

Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington Dc.

"Italia e Usa condividono una lunga tradizione di cooperazione nel settore della scienza e tecnologia", ha detto all'evento, organizzato dalla Fondazione Dompé e da Confindustria, a margine della mostra "Imagining The Future - Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius", la prima mostra monografica dedicata al Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci negli Stati Uniti, presso la Mlk Library.

"Investire nei nostri giovani ricercatori equivale ad investire nel futuro della scienza e del progresso economico", ha continuato l'ambasciatrice ringraziando - spiega una nota - la Fondazione Dompé per aver rafforzato la propria offerta di fellowship dedicate a Rita Levi Montalcini e sottolineando come la scienza non sia più rinchiusa dietro le mura del mondo accademico ma apra le porte ad aziende e incubatori, investendo nel trasferimento tecnologico.

Al workshop chiuso dal presidente di Dompé farmaceutici e della Fondazione Dompé, Sergio Dompé, "sono intervenuti esperti del settore, tra cui Gary Pisano, Harry E. Figgie, Professore di Business Administration, Senior Associate, Preside della Harvard Business School; Mina Massaro Giordano, Co-direttrice e ordinaria di oftalmologia, Penn Dry Eye & Ocular Surface Center presso la University of Pennsylvania; Sabra Klein, professore di microbiologia molecolare ed immunologia alla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Andrew Pekosz, professore e vice direttore del dipartimento di microbiologia molecolare ed immunologia della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; Marcello Allegretti, Chief Scientific Officer di Dompé farmaceutici; Flavio Mantelli, Chief Medical Officer di Dompé farmaceutici, a capo di Neurotrophins R&D". (ANSA).