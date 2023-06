Bulgaria: inaugurato nuovo impianto Teletek Electronics EAD

(ANSA) - SOFIA, 21 GIU - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha partecipato all'inaugurazione del nuovo stabilimento di Teletek Electronics EAD, proprietà dell'italiana Comelit Group SpA - società leader nel campo della sicurezza domestica e della domotica che ha investito in Bulgaria, acquistando la Teletek - a sua volta azienda modello del settore.

Lo stabilimento è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica di Bulgaria, Rumen Radev, e vi hanno partecipato anche il Presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli, rappresentanti del settore e dell'Agenzia per gli investimenti bulgara, a testimonianza dell'importanza del nuovo stabilimento industriale dell'azienda per lo sviluppo del mercato e delle competenze in Bulgaria.

Teletek Electronics EAD è il più grande produttore bulgaro della gamma completa di apparecchiature di allarme e antincendio. Il Gruppo Comelit, di cui Teletek Electronics EAD fa parte, è composto da 13 società, con sede centrale a Rovetta San Lorenzo (BG), Italia, con 9 filiali nel mondo, 6 Centri per lo sviluppo e la ricerca e 4 rappresentanze. Nel 2022 ha registrato un fatturato di 171 milioni di euro. (ANSA).