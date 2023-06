Ambasciata a Mosca ospita concerto per Rachmaninov e Chaliapin

(ANSA) - MOSCA, 21 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Mosca ha ospitato stasera un concerto dedicato a a Sergej Rachmaninov e Feodor Chaliapin per celebrare il 150mo anniversario della nascita del compositore e del cantante lirico russi. L'evento si è svolto alla presenza di esponenti della comunità italiana residente a Mosca, di rappresentanti del mondo culturale russo e di membri del corpo diplomatico accreditato in Russia.

Nel ricordare il forte legame che entrambi gli artisti avevano con l'Italia, l'ambasciatore Giorgio Starace ha ricordato il forte impegno per alimentare i rapporti tra l'Italia e la società civile russa, in particolare attraverso la promozione della lingua e della cultura italiane, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione russa.

"E' fondamentale preservare rapporti tra persone e fare il possibile per non dilapidare un patrimonio di contatti, relazioni umane ed influenze comuni che legano da secoli l'Italia e la Russia come dimostrano le esperienze di Rachmaninov e Chaliapin", ha sottolineato Starace all'apertura del concerto. (ANSA).