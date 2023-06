Al via costruzione nuova ambasciata Italia a Città del Messico

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 21 GIU - Accompagnato da esponenti della comunità italiana e autorità messicane, l'ambasciatore Luigi De Chiara ha posato la prima pietra della nuova sede diplomatica d'Italia in Messico, che sorgerà nell'esclusivo quartiere di Polanco, nella capitale.

Il progetto consiste in un edificio di sei piani, nel quale verranno incluse la residenza dell'ambasciatore, la sede dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero e la sede della Camera di Commercio italiana.

La nuova Ambasciata "rappresenta la crescita delle relazioni tra i due Paesi", ha dichiarato De Chiara durante la cerimonia.

Il nuovo edificio sarà più funzionale e facilmente raggiungibile per chi ci lavorerà. E la permuta accordata con l'impresa edile - ha evidenziato il diplomatico - "avrà praticamente un costo pari a zero per le casse pubbliche". (ANSA).