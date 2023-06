Sport e alimentazione, seminario in Romania con nazionale U21

(ANSA) - BUCAREST, 20 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Bucarest, in collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Confindustria Romania e l'Università Babeș-Bolyai (UBB), ha organizzato oggi al Collegio Accademico di Cluj-Napoca un seminario dedicato al rapporto tra sport e alimentazione.

L'incontro si è svolto in occasione della partecipazione della Nazionale italiana Under 21 alla fase finale dei Campionati Europei di Calcio della categoria, ospitata dalla Romania e dalla Georgia dal 21 giugno all'8 luglio.

Si tratta del secondo evento di diplomazia sportiva promosso in Romania. L'11 maggio l'Ambasciata ha infatti realizzato un'iniziativa analoga a Bucarest, dedicata al ruolo del settore privato nella promozione di politiche e programmi per favorire impatto e inclusione sociale attraverso lo sport. In tale contesto erano state presentate alcune best practices di imprese italiane operanti in Romania. La trasferta romena della Nazionale italiana Under 21 ha fornito lo spunto per consolidare questa direttrice dell'azione diplomatica.

Nello specifico, il seminario al Collegio Accademico ha illustrato i benefici per la salute connessi alla pratica sportiva, unitamente all'importanza di sane abitudini alimentari proprie della Dieta Mediterranea, modello particolarmente efficace nel coniugare un'ampia e gustosa varietà di alimenti con un impatto positivo su salute e prestazione agonistica.

L'incontro, moderato dal giornalista Claudiu Pădurean, ha coinvolto personalità del mondo del calcio italiano e romeno: il Tecnico federale della Nazionale italiana Under 21, Paolo Nicolato; i calciatori della Nazionale italiana U-21.

La dott.ssa Maria Luisa Cravana, nutrizionista della Nazionale italiana Under 21, la dott.ssa Graţiela-Flavia Deak e il dottor Raul Nemeş della Facoltà di Educazione Fisica e Sport dell'UBB e il Responsabile del Gruppo Tecnico Agrindustria di Confindustria Romania, Marco Favino, hanno offerto un punto di vista scientifico e tecnico sui temi oggetto di discussione.

I lavori sono stati aperti dai saluti dell'Ambasciatore d'Italia in Romania Alfredo M. Durante Mangoni, del Prorettore dell'Università Babeș-Bolyai Corin Braga e del Delegato Territoriale di Confindustria Romania, Gianluca Zanellato.

Il Collegio Accademico dell'Università Babeș-Bolyai ha inoltre accolto una mostra fotografica sulla storia della Nazionale italiana di calcio, realizzata con 94 scatti messi a disposizione dell'Ambasciata da parte della FIGC e della Fondazione Museo del Calcio di Coverciano.

Il Centro italiano di Eccellenza di Confindustria Romania Leonardo Da Vinci, che ha sede proprio presso l'Università Babeș-Bolyai, e la stessa Università hanno donato agli studenti partecipanti al seminario 60 biglietti per le tre gare della Nazionale italiana nella fase a gironi del torneo (Francia-Italia, 22 giugno; Svizzera-Italia, 25 giugno; Italia-Norvegia, 28 giugno) che si svolgeranno a Cluj-Napoca.

