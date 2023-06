A Berlino l'incontro italo-tedesco sulla produzione nel cinema

(ANSA) - BERLINO, 20 GIU - L'ambasciata d'Italia a Berlino ospita oggi un "networking lunch" della produzione cinematografica italo-tedesca tra "Roma Lazio Film Commission" e l'omologa istituzione tedesca "Medienboard Berlin-Brandenburg", cui partecipano produttori e distributori con l'obiettivo di discutere delle prospettive future di cooperazione, di co-produzioni, distribuzioni e scambi di diritti. Lo riporta la stessa ambasciata. Per l'ambasciatore Armando Varricchio, l'obiettivo è di "contribuire al rafforzamento del legame tra l'industria cinematografica e televisiva dei due Paesi, che conferma anche per il futuro un importante potenziale di crescita". In questo senso si conta molto anche sul recente accordo firmato tra Ministero della Cultura italiano e la Berlinale, che porterà l'Italia come "Country in focus" alla prossima edizione dell'European Film Market. Presenti la direttrice generale di Roma "Lazio Film Commission", Cristina Priarone e Kirsten Niehuus, Ceo di "Medienboard Berlin-Brandenburg". (ANSA).