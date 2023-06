L'Italia in mostra all'Art Basel a Basilea

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'arte italiana in mostra all'Art Basel 2023 di Basilea. "Per una settimana, la città di Basilea si trasforma in un museo a cielo aperto" ha dichiarato la Console italiana a Basilea, Benedetta Romagnoli. Numerose sono state le gallerie italiane che hanno preso parte con le loro opere a quella che si conferma essere tra le più importanti fiere di arte moderna e contemporanea a livello internazionale.

L'edizione 2023 di Art Basel "celebra il ritorno a un mondo totalmente aperto dopo la durezza e le restrizioni del periodo pandemico", ha sottolineato Vincenzo de Bellis, curatore italiano alla Direzione di Art Basel. "Il fatto che questa manifestazione di altissimo livello sia diretta da un curatore italiano ci onora e ci incoraggia a intensificare questa collaborazione", ha commentato l'Ambasciatore in Svizzera Silvio Mignano che ha anche sottolineato "la fondamentale importanza di costruire connessioni tra imprenditori, accademici, artisti e collezionisti italiani che in Svizzera operano per promuovere l'eccellenza del nostro Paese".

L'edizione Art Basel 2023 si è articolata in due padiglioni.

Il primo ha ospitato l'esposizione tematica "Unlimited", nella quale importanti artisti sulla scena mondiale hanno interpretato le tendenze degli ultimi anni. Il secondo padiglione ha invece visto le più importanti gallerie sulla scena mondiale esporre opere di grande valore. (ANSA).