Bulgaria: amb.Zarra incontra ministro per sviluppo regionale

(ANSA) - SOFIA, 19 GIU - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato oggi il nuovo Ministro per lo Sviluppo Regionale e i Lavori Pubblici, Andrey Tsekov, e i Viceministri Angelina Boneva e l'Ing. Ivaylo Staykov.

All'incontro era presente anche il Presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli. Durante il colloquio sono state esaminate le priorità del Ministero per le grandi opere infrastrutturali in Bulgaria e le opportunità per le imprese italiane del settore alla luce delle eccellenti relazioni bilaterali e della comprovata eccellenza ed esperienza delle aziende italiane del comparto.

È stata sottolineata inoltre l'importanza dello sviluppo della connettività regionale e, in particolare, del Corridoio paneuropeo n. VIII che collegherà il Mar Nero con Bari, attraverso Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania.

L'Ambasciatrice ha illustrato il sistema di sostegno all'efficientamento energetico degli edifici in Italia, presentando i risultati dei due convegni organizzati da Confindustria Bulgaria e Casa Clima, al fine di offrire le migliori prassi del sistema italiano di sostegni ed incentivi.

L'Ambasciatrice Zarra ha infine anticipato che il Forum "Il fiume di pietra del tempo", in tema di restauro architettonico ed edilizio, si terrà tra Bratsigovo e Pazardzhik dal 26 giugno al 2 luglio 2023 ed ha invitato i rappresentanti del Ministero a partecipare ai lavori. (ANSA).