Urso all'inaugurazione della fiera di Algeri il 20 giugno

(ANSA) - ALGERI, 18 GIU - "Il Governo italiano attribuisce grande importanza alla Fiera Internazionale di Algeri e per partecipare alla sua inaugurazione il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si recherà ad Algeri martedì 20 giugno". Lo ha reso noto l'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese nel corso di una conferenza stampa organizzata oggi dal ministero del Commercio algerino per presentare i dati della 54ma edizione delle Fiera Internazionale di Algeri (Fia), in programma dal 20 al 25 giugno, alla quale l'Italia parteciperà come Paese ospite d'onore.

"Ancora una volta, dimostriamo che quello tra Italia e Algeria è un partenariato solido e ben articolato, basato sulla storia, sulla comune appartenenza al Mediterraneo, sugli scambi economici ed energetici, ma anche su quelli umani e culturali e sulla volontà di lavorare insieme per affrontare le diverse sfide", ha aggiunto il diplomatico italiano.

"Sono sicuro che la Fia sarà un'ulteriore occasione per rafforzare e approfondire il partenariato tra Italia e Algeria, e per questo ringrazio anche le aziende italiane che parteciperanno alla fiera e contribuiranno a questo processo", ha detto ancora Pugliese. (ANSA).