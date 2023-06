Festa 'della Repubblica dei bambini' a Nairobi

(ANSA) - NAIROBI, 18 GIU - Su iniziativa dell'Ambasciata d'Italia in Kenya e dell'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi, è andata in scena ieri nella capitale keniana la seconda edizione della "Festa della Repubblica dei bambini", un appuntamento dedicato ai più piccoli e collegato alle celebrazioni del 2 giugno.

Negli spazi del laboratorio culinario ed artistico italiano "Queen Deli", i musicisti Lorenzo Bernardi (alla chitarra classica) e Saverio Gabrielli (al violino) hanno proposto un viaggio attraverso l'Italia, con l'aiuto visivo dei disegni in tempo reale di Fabio Vettori, autore delle inconfondibili illustrazioni che hanno per protagoniste le formiche.

Lo spettacolo, in lingua italiana, è stato incentrato sulla storia del violinista genovese Niccolò Paganini, di cui i due strumentisti hanno anche eseguito diversi brani, in un'alternanza di narrazione e musica. Bernardi e Gabrielli hanno poi proposto partiture di Pietro Mascagni, Gioacchino Rossini, Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Mauro Giuliani, Vittorio Monti, con un felice sconfinamento nella canzone popolare italiana ("Torna a Surriento" e "La montanara"), per chiudere con l'inno d'Italia di Mameli e con la più famosa canzone keniana nel mondo, "Jambo bwana".

"Siamo felici di essere riusciti a replicare la Festa della Repubblica dei bambini, creando un percorso avvincente che ha coinvolto oltre un centinaio tra ragazzi e genitori, in un divertente ed istruttivo viaggio attraverso il nostro paese che ha toccato diverse regioni ed è stato illustrato in maniera creativa ed interattiva da Fabio Vettori", ha commentato la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Nairobi, Elena Gallenca. Vettori al termine dello spettacolo, si è intrattenuto con i bambini coinvolgendoli nel laboratorio creativo sul tema "Disegni in musica". (ANSA).