Ambasciatrice italiana alla cerimonia per l'appello di de Gaulle

(ANSA) - PARIGI, 18 GIU - L'Ambasciatrice d'Italia a Parigi Emanuela D'Alessandro ha partecipato oggi alla cerimonia di commemorazione dell'83/o anniversario dell'appello alla Resistenza del generale de Gaulle del 18 giugno 1940, presieduta da Emmanuel Macron.

Alla cerimonia, che si è svolta in mattinata al Mont Valérien, vicino a Parigi, erano presenti fra gli altri la prima ministra Elisabeth Borne, il ministro della Difesa Sébastien Lecornu, la ministra dell'Europa e degli Esteri Catherine Colonna. In occasione della cerimonia è stata annunciata l'entrata nel Pantheon di Missak Manouchian, partigiano di origine armena che creò la formazione nota come "gruppo Manouchian".

La fortezza di Mont-Valérien dal 1941 al 1944 fu uno dei principali luoghi di esecuzione per fucilazione dell'Ile-de-France durante l'occupazione tedesca. Il 18 giugno 1960 Charles de Gaulle vi inaugurò il "Memoriale della Francia combattente". Oltre mille combattenti della resistenza e ostaggi furono uccisi in questo luogo dalle truppe naziste. Tra questi anche moltissimi stranieri, anche italiani.

Lo scorso 22 novembre, in occasione della sua visita a Parigi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva visitato, prima delegazione istituzionale italiana a farlo, il sito del Mont Valérien per rendere omaggio ai martiri della Resistenza francese uccisi nella Seconda guerra mondiale. In quell'occasione, i nomi dei caduti italiani erano stati letti accanto al sacrario, dove il ministro aveva deposto un cuscino di fiori e aveva infine firmato il libro d'oro istituito da de Gaulle e firmato, al termine della cerimonia di oggi, anche dal presidente Macron. (ANSA).