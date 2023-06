Le fotografie di Tazio Secchiaroli in mostra a Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 17 GIU - Nella splendida cornice di Palazzo Barolo e nel ciclo degli eventi organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires per la promozione della candidatura di Roma a sede dell'Esposizione Universale (EXPO) del 2030, ha preso il via il 15 giugno la mostra fotografica "Dolce Roma: fotografie di Tazio Secchiaroli" a cura di Giovanna Bertelli.

Attraverso quasi 100 pannelli, l'esposizione ripercorre la vita professionale di uno dei più grandi fotografi del Novecento. Secchiaroli seppe immortalare per primo le animate notti romane attraverso i suoi scatti, contribuendo a rendere famosa in tutto il mondo la magica atmosfera della Capitale italiana che Federico Fellini cristallizzò poi ne "La Dolce Vita".

Non casuale, infine, la scelta dell'emblematico Palazzo Barolo come sede della mostra. Progettato dall'architetto italiano Mario Palanti e una delle opere architettoniche tra la più distintive di Buenos Aires, il Palazzo - di cui quest'anno ricorre il centenario - costituisce un simbolo del profondo legame culturale che unisce da sempre l'Italia e l'Argentina.

"E' una mostra su uno degli autori più importanti della fotografia italiana moderna e la cultura è uno dei maggiori legami che uniscono l'Argentina e l'Italia" ha detto l'Ambasciatore Fabrizio Lucentini nel suo discorso di inaugurazione della mostra. "La scelta non è casuale poi, in quanto Roma è candidata a ospitare l'Expo universale 2030 e con questa iniziativa ed altre che abbiamo organizzato e stiamo organizzando vogliamo valorizzare l'importanza dei nostri legami e quanto sarebbe importante per questo motivo che l'Argentina sostenga la candidatura di Roma", ha aggiunto. (ANSA).