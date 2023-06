Tanzania, ambasciatore Lombardi inaugura mostra sul Perugino

(ANSA) - NAIROBI, 16 GIU - Nell'ambito del Festival italiano 'Tusherekee Italia', l'Ambasciatore d'Italia in Tanzania, Marco Lombardi, ha inaugurato ieri, insieme con il segretario generale del Consiglio tanzaniano delle belle arti, Kedomon Mapana, la mostra in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Pietro Vannucci detto "il Perugino", che si svolgerà presso l'hotel Hyatt di Dar es Salaam fino al prossimo 31 agosto.

Nel corso del suo intervento di apertura, il diplomatico è tornato a presentare la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2023. Ha poi illustrato il percorso dell'iniziativa, che mira a fornire un quadro d'insieme della vita e delle opere del grande artista italiano.

La mostra "Il Perugino", organizzata in collaborazione con Qatar Airways e Hyatt, è in lingue inglese e swahili ed andrà ad accrescere la proposta culturale italiana in Tanzania. La stessa rappresenterà anche un'opportunità didattica per le scuole e gli atenei di Dar es Salaam. Sono anche previsti un simposio e seminari sul Perugino ed il rinascimento italiano.

Durante il periodo della mostra, si terrà una lotteria nella quale sono messi in palio dalla compagnia aerea qatariota un biglietto di andata e ritorno per Roma e da Hyatt un soggiorno presso il loro nuovo albergo della Capitale.

Lombardi ha infine tenuto a ringraziare il rappresentante permanente d'Italia all'Osce ed ex ambasciatore a Dar Es Salaam, Stefano Baldi, per il prezioso apporto alla realizzazione dell'evento, come rimarca il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell'Ambasciata d'Italia in Tanzania. (ANSA).