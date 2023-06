Libano: le aziende italiane si propongono al mercato locale

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 GIU - Promuovere la collaborazione commerciale e industriale tra Italia e Libano sia tramite la creazione di joint venture e partenariati industriali, tecnologici e scientifici, sia tramite trasferimento di know-how tra aziende italiane e libanesi nel settore dell'energia, delle infrastrutture e della progettazione.

È stato l'obiettivo della missione di aziende italiane svoltasi il 12 e il 13 giugno scorsi a Beirut e organizzata dall'ufficio locale dell'Istituto del commercio estero italiano (Italian Trade Agency, Ita) sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia a Beirut.

In un comunicato della stessa sede diplomatica italiana si comunica che alla missione hanno aderito otto aziende italiane oltre ai rappresentanti delle Associazioni Italiane di categoria (Anie, aderente a Confindustria e che rappresenta 1300 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico), dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e di Confindustria Assafrica & Mediterraneo (Associazione delle imprese italiane che operano o interessate ad operare in Africa, Mediterraneo e Medio Oriente).

L'iniziativa - si legge nel comunicato - è inserita nel quadro delle azioni intraprese dal cosiddetto Sistema Italia verso il Libano per "proporre il meglio dell'offerta italiana nei settori di interesse".

Al centro dell'attività c'è stato un seminario durante il quale è stata presentata l'offerta italiana e al quale hanno preso parte rappresentanti di oltre 60 aziende libanesi. "In tale occasione - si legge nel comunicato - sono stati sostenuti oltre 150 incontri B2B tra aziende ed associazioni dei due Paesi". I lavori del 12 giugno sono stati aperti da parte del vice capo missione, Roberta di Lecce, e dal direttore dell'Ufficio Ita di Beirut, Claudio Pasqualucci.

Il comunicato ricorda come l'interscambio commerciale fra l'Italia e il Libano continua a presentare un saldo netto a favore dell'Italia. "Nel 2022, la posizione dell'Italia era al quarto posto, dietro Cina, Turchia e Grecia, confermando la sua seconda posizione come partner europeo del Libano, con una quota pari a circa il 5% e con un valore delle importazioni di 46 milioni di dollari statunitensi". (ANSAmed).