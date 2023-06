Il Paolo Fresu Trio in concerto a Cipro

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Paolo Fresu si esibisce per la prima volta a Cipro. L'Ambasciata d'Italia a Nicosia, in collaborazione con la fondazione musicale cipriota Pharos Arts Foundation, propone il 23 giugno nel caratteristico villaggio di Delikipos un concerto del Paolo Fresu Trio. Considerato uno dei più rinomati artisti jazz italiani, il trombettista Paolo Fresu si è affermato nel suo campo con un'abilità musicale che gli è valsa innumerevoli premi e una prolifica discografia di oltre 400 registrazioni e collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti del mondo.

Fresu è famoso per incorporare tratti mediterranei nella sua musica, mentre le sue tecniche innovative hanno ampliato e ridefinito i confini del jazz. Il Paolo Fresu Trio di recente formazione (composto anche dal pianista jazz Dino Rubino e dal bassista Marco Bardoscia), sfrutta le notevoli capacità innate di ciascuno dei suoi membri per creare arte e trasmettere vita.

Il concerto in programma attinge al singolare legame culturale e storico tra Cipro e la Sardegna, due isole unite dal mare, appartenenti alla stessa civiltà mediterranea che ha ispirato musica e arte di innumerevoli artisti fin dall'antichità. Fresu, fondatore del Sardinia's Time in Jazz, un festival che da oltre 35 anni è riuscito a trasformare la pittoresca cittadina di Berchidda in un vivace centro di espressione artistica, ha recentemente costituito Insulae Lab, il primo centro di produzione di musica jazz e creatività artistica nel Mediterraneo, con l'obiettivo di favorire lo scambio di artisti e idee, e valorizzare le loro esperienze, tradizioni e identità culturali. Un continuo laboratorio culturale e artistico che coinvolge, oltre alla Sardegna, anche altre isole del Mediterraneo, "Insulae Lab" si è finora esteso a Sicilia, Corsica, Malta, Baleari, Francia e ora a Cipro. (ANSA).