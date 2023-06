Ambasciatore Nicoletti visita sede Mapei in Norvegia

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Norvegia e Islanda, Stefano Nicoletti, ha visitato la sede della Mapei, azienda leader nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia e e infrastrutture. Con 11 mila dipendenti, di cui 150 nello stabilimento in Norvegia, la Mapei, sottolinea l'Ambasciata, rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo. (ANSA).