Ambasciata d'Italia in Gb apre suoi tesori a tour di visitatori

(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - S'inaugura il progetto lanciato dall'ambasciata d'Italia a Londra, in collaborazione con il prestigioso King's College, per aprire la storica residenza di Grosvenor Square a visite guidate periodiche dei suoi tesori artistici e architettonici.

L'iniziativa debutta in occasione della manifestazione artistica britannica Art in Mayfair, a partire da questo sabato.

I tour saranno ovviamente su invito e ristretti ciascuna volta ad un numero limitato di ospiti.

A guidare la visita di apertura è stata chiamata Jennifer Sliwka, storica dell'arte al King's College e profonda conoscitrice della sede diplomatica italiana.

L'ambasciatore Inigo Lambertini si è detto entusiasta di poter ospitare questi eventi, in modo che i visitatori abbiano l'opportunità di farsi guidare fra le stanze di rappresentanza, gli arredi, le rifiniture architettoniche, gli oggetti più rimarchevoli e le collezioni di opere d'arte, dai quadri agli arazzi, che arricchiscono un edificio carico "di storia, di arte, di bellezza estetica"; oltre che rappresentativo dell'immagine ufficiale dell'Italia e della sua bandiera nel Regno Unito da quasi un secolo.

Denominato Palazzo Grosvenor e costruito fra il 1725 e il 1728 su progetto dell'architetto John Simmons, la sede dell'ambasciata è l'unico edificio affacciato sul quadrante di Grosvenor Square che abbia conservato intatta la struttura georgiana originale. Nata come dimora del conte di Effingham, divenne poi proprietà dei duchi di Grosvenor, famiglia di redditieri e costruttori titolare d'uno sterminato patrimonio immobiliare: per essere concessa in usufrutto all'Italia e al suo governo dal 1931. (ANSA).