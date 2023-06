A Sofia concorso internazionale flautistico 'Moyse' 2023

(ANSA) - SOFIA, 16 GIU - L'Ambasciata d'Italia in Bulgaria e la Nuova Università Bulgara (NBU), in collaborazione con Confindustria Bulgaria, organizzano la prima edizione del Concorso Internazionale Flautistico "MOYSE", che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio 2023 a Sofia. Questa competizione, creata dalla Docente per il Dottorato di Ricerca in Flauto presso la NBU, Luisa Sello, e incentrata sulle figure rappresentative del Flautismo mondiale, Marcel e Louis Moyse, ha l'obiettivo di ampliare e sviluppare ancora di più la collaborazione e l'amicizia tra le istituzioni italiane e bulgare, promuovendo a livello internazionale gli interpreti di nuova generazione.

La prima selezione online è stata superata da 39 candidati provenienti da Bulgaria, Italia, Canada, Venezuela, Ungheria, Lettonia, Germania, Kosovo, Russia, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Slovenia e Austria.

Il Concorso, il cui patron onorario è il famosissimo flautista James Galway, si aprirà con un concerto pubblico a cui si esibiranno tutti i componenti della giuria internazionale composta da Robert Aitken, allievo di Moyse e presidente della Commissione giudicante, Andras Adorjan, Susan Hoeppner, Luisa Sello e Carlo Jans, tutti concertisti e didatti di fama internazionale.

Il concerto dei maestri, inserito nel prestigioso Festival "Settimane musicali di Sofia", si terrà il 29 giugno presso il Museo Boris Christoff di Sofia (via Tsar Samuil, 43) alle ore 20 con ingresso libero.

Tutte le prove finali e la serata di premiazione verranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook "MOYSE International Flute Competition" https://fb.watch/k-bJ2fvwsk/?mibextid=Nif5oz La serata finale con la consegna dei premi e il concerto dei vincitori si svolgerà il 2 luglio alle ore 20 presso la NBU alla presenza dell'Ambasciatrice d'Italia, S. E. Giuseppina Zarra, del Rettore della Nuova Università Bulgara, il prof. Plamen Doynov, del capo del Dipartimento di Musica, la Prof.ssa Milena Shushulova, delle autorità invitate e del pubblico. Saranno presenti anche la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, la Scuola privata "Simeon Veliki", la Società Kuminiano Fruit, la Miyazawa Flutes Europe, Serena Klemm e l'Associazione "Amici della Musica" di Udine in qualità di sponsor. (ANSA).