A Belgrado sfilata 'Dress for Success' e Italian Design Day

(ANSA) - BELGRADO, 16 GIU - Moda e design. Palazzo Bircaninova, residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, ha ospitato ieri sera la sfilata dell'ong serba "Dress for Success", che dal 1997 si occupa di sostenere l'empowerment femminile e l'inclusività sociale.

Per la sfilata, l'ong ha presentato gli abiti con cui ha partecipato alla Torino Fashion Week 2021 e 2022. Grazie alla collaborazione di tutto il "Sistema Italia" in Serbia (Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, Ufficio Ice, Confindustria Serbia e Camera di Commercio Italo-Serba), le sale dell'Ambasciata sono state impreziosite da una mostra realizzata per l'Italian Design Day 2023 e composta da pezzi iconici del design italiano, dall'arredo all'illuminotecnica, che resterà aperta al pubblico fino al 28 giugno. Con questo evento, nel corso del quale è stata organizzata una raccolta benefica di capi d'abbigliamento per donne in condizioni disagiate, si chiude la prima edizione di Ifib - Italian Fashion in Belgrade, la rassegna dedicata all'industria della moda italiana realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l'agenzia "Fabrika" di Vesna Mandic.

"Ifib ha riscosso una risposta straordinaria da parte del pubblico serbo. In queste settimane abbiamo combinato la moda con il teatro, il cinema, l'arte, la sartoria e il design, in nome del Made in Italy e della creatività italiana", ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori. (ANSA).