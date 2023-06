Nave Morosini in Giappone, sarà aperta al pubblico

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'ambasciata d'Italia in Giappone informa che dal 21 al 27 giugno la nave della Marina Militare 'Francesco Morosini' sosterà nella base Yokosuka, in Giappone, nel quadro del dispiegamento di 5 mesi nell'Indo-Pacifico.

Yokosuka è situata nella baia di Tokyo ed ospita uno dei più grandi porti militari del paese, condiviso dalla marina statunitense (Settima Flotta degli Stati Uniti) e dalla marina delle forze di autodifesa giapponesi. Fino al 1865 Yokosuka era un villaggio di pescatori ma in seguito è stata scelta come base navale data la sua posizione strategica all'imbocco occidentale della Baia di Tokyo. E' diventata dunque un'importante porto commerciale anche per l'industria tessile, chimica e meccanica. Nel corso della sua permanenza nella baia di Tokyo la Marina Militare aprirà la nave al pubblico. (ANSA).