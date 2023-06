All'ambasciata a Londra incontro sulla moda italiana sostenibile

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - L'ambasciata d'Italia a Londra ha ospitato l'evento dal titolo 'The Future of Fashion: Italians at the Forefront of Sustainable Fashion' per mettere in luce la ricca tradizione italiana nell'industria della moda e il suo continuo ruolo di leader nella promozione di pratiche innovative e sostenibili. Al centro dell'incontro una coinvolgente conversazione tra illustri luminari del settore, come Federico Marchetti, fondatore di Yoox Net-a-Porter Group, membro del Consiglio di Amministrazione della Giorgio Armani S.p.A e presidente della Sustainable Markets Initiative's Fashion Task Force, e Brunello Cucinelli, presidente e direttore creativo del marchio Brunello Cucinelli, considerato un pioniere della moda etica e sostenibile con il suo marchio impegnato nell'uso di materiali eco-friendly e nella tutela dell'ambiente.

La discussione è stata moderata dalla pluripremiata giornalista Dana Thomas, nota per la sua profonda conoscenza dell'industria della moda. "Abbiamo messo assieme dei relatori davvero illustri, assoluti esperti del settore, con l'obiettivo di favorire un dialogo che possa ispirare ulteriori progressi nelle pratiche sostenibili all'interno dell'industria della moda, sottolineando la primazia della moda italiana nel combinare creatività, tradizione e innovazione", ha affermato l'ambasciatore Inigo Lambertini. (ANSA).