A Tokyo al via la Fiera dell'Interior Lifestyle 2023

(ANSA) - TOKYO, 15 GIU - Si terrà dal 14 al 16 giugno l'Interior Lifestyle al centro fieristico Tokyo Big Sighy: l'evento di livello internazionale più importante in Giappone per il settore dell'arredamento della casa e dei complementi d'arredo. La manifestazione, organizzata per le aziende del nostro Paese dall'ufficio dell'Italian Trade Agency di Tokyo, è riservata gli operatori di settore e costituisce un appuntamento di riferimento irrinunciabile per gli importatori di prodotti di fascia alta e medio-alta.

Il design italiano è apprezzato e conosciuto in Giappone per la capacità di sintetizzare in un unico oggetto i tre elementi essenziali di un buon prodotto: l'utilità, la qualità e la bellezza, senza trascurare l'attenzione ai concetti di sostenibilità ed ergonomia, importanti per promuovere i prodotti in questo mercato. Molto nutrita la presenza di architetti e interior designer, professionisti nella progettazione di hotel, ristoranti/caffè/bar (contract), importatori, developer, dettaglianti, rappresentanti di grandi magazzini.

All'edizione 2023, è prevista la partecipazione di 543 espositori, tra cui 85 espositori stranieri provenienti da 18 Paesi oltre che l'Italia con un intero padiglione: Gran Bretagna, India, Indonesia, Austria, Thailandia, Danimarca, Germania, Singapore, Finlandia, Portogallo, Polonia, Cina, Taiwan e Corea del Sud. In Giappone, la maggior parte degli showroom non promuove i singoli prodotti per l'arredamento, ma offre suggerimenti sul lifestyle, commercializzando nello stesso luogo componenti diversi per l'arredamento, quali mobili, complementi d'arredo e articoli per la casa.

Per selezionare i prodotti da presentare al Padiglione Italia questa tendenza è stata tenuta in alta considerazione ed è per questo che vi saranno esposti oggetti di piccole dimensioni come piatti, posate, divani, carta da parati, arredi per esterni - in forte espansione negli ultimi anni - e cucine. Nei primi 4 mesi del 2023 il mercato del settore dell'arredamento e degli articoli per la casa ha mostrato una netta espansione rispetto agli anni precedenti, grazie al maggior tempo trascorso in casa a fronte dell'emergenza sanitaria.

Le importazioni dall'Italia di "Metal & Wooden Furniture of a kind used in office" in Giappone hanno registrato un forte aumento in alcune categorie rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: +102% (pari in valore a 579 milioni di yen); "Wooden Furniture" +50,1% (pari a 127 milioni di yen). La qualità della lavorazione italiana nel campo di arredamento è tenuta in alta considerazione e particolarmente apprezzata dai progettisti e contractor locali. (ANSA).