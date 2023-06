Italia apre primo sportello contro abusi di genere di Gibuti

(ANSA) - IL CAIRO, 14 GIU - Un accordo che segna l'avvio di un programma di risposta alla violenza di genere che verrà sviluppato presso un ospedale di Balbalà, un sobborgo meridionale della città di Gibuti, è stato firmato dall'Ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese; e dalla signora Aicha Djama, il Capo dell'Ufficio del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione (Unfpa) nella stessa Gibuti. Lo riferisce su Facebook la rappresentanza diplomatica italiana ad Addis Abeba.

L'iniziativa si basa sullo storico sostegno della Cooperazione italiana al nosocomio "Cheiko" del piccolo stato del Corno d'africa, noto anche come l'"Ospedale italiano" di Balbalà, e ha come obiettivo la creazione del primo "Osc" (One-Stop Center) di Gibuti per l'accesso a servizi gratuiti (salute, sostegno psicosociale, servizi legali e di polizia) per le vittime di violenza di genere.

"Questa iniziativa testimonia l'attenzione della Cooperazione Italiana verso la lotta alla violenza di genere e il continuo sostegno allo sviluppo della Repubblica di Gibuti", evidenzia il post. (ANSA).