Si rafforza asse Italia-Gb, commissione Esteri a Londra

(ANSA) - LONDRA, 13 GIU - Si è chiusa oggi una visita ufficiale a Londra fitta d'impegni condotta da una rappresentanza della Commissione Affari Esteri della Camera, guidata dal suo presidente, Giulio Tremonti, e composta dagli onorevoli Giangiacomo Calovini, Andrea Crippa, Naike Gruppioni e Federica Onori. Una visita volta consolidare anche a livello interparlamentare la tradizionale partnership fra Italia e Regno Unito su politica internazionale, sicurezza ed economia; a rilanciare l'impegno sul dopo Brexit; e a confermare l'asse vero e proprio su dossier come la risposta all'invasione russa dell'Ucraina: lungo un percorso di "ideale prosecuzione - come si legge in una nota - con le missioni politiche d'alto livello degli ultimi mesi" suggellate dalla firma del memorandum of understanding del 26 aprile scorso tra Giorgia Meloni e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

La prima tappa è stata alla Camera dei Comuni, dove i parlamentari italiani sono stati ricevuti dalla presidente della Commissione Esteri di Westminster, Alicia Kearns, per discutere di temi d'interesse comune tra cui le posizioni dei due Parlamenti su Ucraina, Cina, Balcani e sui rapporti futuri fra Regno e Ue.

Successivamente, accompagnato dall'ambasciatore Inigo Lambertini, Tremonti ha incontrato al Foreign Office il sottosegretario agli Esteri Leo Docherty, il quale ha elogiato il ruolo internazionale recente di Giorgia Meloni, a incominciare dal "fermo sostegno assicurato dall'Italia all'Ucraina" nell'ambito di uno dei più significativi scenari di convergenza geopolitica attuale tra Roma e Londra.

La delegazione italiana ha poi incontrato esperti del think tank Royal United Services Institute (Rusi), specialisti del dossier russo-ucraino.Mentre oggi Tremonti ha preso parte ad un evento del Business Club Italia alla presenza di esponenti italiani di spicco della comunità d'affari londinese.

La delegazione ha inoltre visitato gli uffici di Leonardo UK a One Eagle Place. E ha infine incontrato esponenti della Hansard Society, fondata nel dopoguerra da Winston Churchill e Clement Atlee per rafforzare la democrazia parlamentare ed incoraggiare un maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica e della società civile nei processi democratici.

A margine della missione, l'onorevole Onori ha visitato pure la sede del Consolato Generale a Londra, accompagnata dal console generale Domenico Bellantone. (ANSA).