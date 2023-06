'La vita è bella', a Skopje concerto estivo della Filarmonica

(ANSA) - SKOPJE, 13 GIU - "La vita e' bella" è il titolo del concerto estivo di quest'anno della Filarmonica Nazionale della Macedonia del Nord che si terrà tradizionalmente nel parco centrale di Skopje', il giorno 15 giugno (giovedì), con inizio alle ore 21:00.

Il programma - ha riferito l'Ambasciata d'Italia in una nota postata sul suo sito Facebook - è composto da un ventaglio di musiche da film dei piu' celebri compositori e di film italiani la cui interpretazione sarà integrata da proiezioni video (un mix di musica e cinema italiano). Il pubblico avra' l'occasione di ascoltare brani musicali quali "Tema d'amore" da "Romeo e Giulietta" e musiche da "Giulietta degli spiriti" di Nino Rota, musiche da "Anonimo veneziano" di Stelvio Cipriani, "Omaggio a Federico Fellini", una suite di "Il Padrino", "Mondo cane" di R.

Ortolani / N.Oliviero, il tema di "La vita e' bella" di Nicola Piovani, "Caruso" di Lucio Dalla, "Un paesaggio acustico" composto da opere cinematografiche di Ennio Morricone e una suite della musica per il film "The Mission".

L'orchestra della Filarmonica sara' sotto la guida del maestro Mirian Khukhunaishvili (Georgia) e si esibiranno come solisti la soprano Melody Louledjian (Francia/Armenia), Mario Stefano Pietrodarchi -bandoneon (Italia) e il coro misto locale "ProArs".

Il concerto, organizzato dalla Filarmonica Nazionale con il sostegno dell' Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e dell'Ambasciata d'Italia a Skopje, sara' dedicato al 30mo Anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Macedonia del Nord. (ANSA).