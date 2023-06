In visita a Kiev il coordinatore per la ricostruzione La Cecilia

(ANSA) - KIEV, 13 GIU - Missione a Kiev per il Coordinatore per la ricostruzione e la resilienza dell'Ucraina, Ministro Plenipotenziario Davide La Cecilia. La visita è stata organizzata nel quadro dei concreti seguiti della Conferenza italo-ucraina di Roma del 26 aprile scorso, a conferma del ruolo primario che l'Italia, con il suo eccellente sistema imprenditoriale, intende svolgere nella futura ricostruzione del Paese. La missione ha, inoltre, fornito l'occasione per ascoltare le più pressanti necessità umanitarie delle Autorità ucraine, con particolare riferimento alle pesanti conseguenze della distruzione della diga di Kakhovka.

Insieme all'Ambasciatore d'Italia, Pier Francesco Zazo, l'inviato ha incontrato numerosi esponenti istituzionali ucraini, tra cui il Vice Capo dell'Amministrazione Presidenziale, Rostyslav Shurma, la Consigliera diplomatica del Primo Ministro Smyghal, Natalia Kotliarova, il Ministro delle Finanze, Serhii Marchenko, il Ministro della Salute, Viktor Liashko, e il Capo dell'Agenzia Statale per la Ricostruzione, Mustafá Masi Nayyem. L'agenda della missione ha compreso colloqui con i Vice Ministri per la Ricostruzione, Anna Yurchenko e Oleksandra Azarkhina, per le Industrie Strategiche, Serhii Boyev, per l'Energia, Farid Safarov, e per l'Agricoltura, Denys Bashlyk.

Si sono tenuti incontri anche con gli Enti ucraini che si occupano di commercio (Gennadiy Chyzhykov, Capo della Camera di Commercio Ucraina), di investimenti (Sergiy Tsivcakh, CEO Ukraineinvest), di anticorruzione (Semen Kryvonos, Direttore del National Anticorruption Bureau), nonché con gli imprenditori italiani presenti in Ucraina.

A Leopoli, l'inviato La Cecilia ha visitato le cliniche Unbroken e Superhumans, con le quali l'Italia sta avviando collaborazioni nel campo delle protesi e della riabilitazione.

(ANSA).