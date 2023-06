G20: 'Grazie a Presidenza India per Piano sviluppo sostenibile'

(ANSA) - NEW DELHI, 13 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, ha preso parte, in qualità di Capo Delegazione, alla riunione dei Ministri per lo Sviluppo del G20, che si è tenuta a Varanasi e si è conclusa oggi.

All'incontro hanno preso parte, oltre ai delegati dei Paesi G20, rappresentanti di nove Paesi ospiti e di undici Organizzazioni internazionali.

Il meeting, che era presieduto dal Ministro degli Affari Esteri indiano, S. Jaishankar, si è concluso con l'adozione di un Piano d'azione per l'accelerazione dei risultati dell'Agenda 2030 e dei Sustainable Development Goals, (Sdg, gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile), dei Principi di alto livello sugli stili di vita per lo sviluppo sostenibile e di un Documento conclusivo della Presidenza Indiana.

"Mentre ci troviamo a un punto decisivo per l'Agenda 2030", ha sottolineato l'Ambasciatore De Luca, durante la riunione ministeriale, "l'Italia si congratula con la Presidenza indiana per aver promosso il Piano d'azione del G20, che accelera i progressi sugli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile e dà priorità agli stili di vita per l'ambiente, riconoscendo il ruolo attivo che deve essere svolto dalle autorità locali, dalla società civile e dal settore privato".

"L'Italia", ha concluso de Luca, "sta configurando la sua Presidenza del G7 2024 come una piattaforma per raggiungere i partner globali e sta dedicando una chiara priorità alla promozione di uno sviluppo sostenibile, inclusivo e a lungo termine, in particolare nelle aree più vulnerabili, come l'Africa". (ANSA).